Новый шторм на финансовом рынке: биржевой курс доллара взлетел выше 79 рублей

Сегодня на российском финансовом рынке произошел очередной обвал котировок на фоне снижения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на утренних торгах на Московской бирже курс доллара поднимался выше 79 рублей, а евро подорожал до 85 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой служат основанием для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара подорожал более чем на 3 рубля – до 77,2131 рубля. При этом в ходе торгов отдельные сделки по «американцу» совершались на уровне 79,22 рубля. К 11:30 курс евро достиг 84,92 рубля, а максимальная сделка была совершена по 85,57 рубля.

Для сравнения: официальный курс доллара на сегодня составляет 73,8896 рубля, евро – 82,3056.

Валютные торги проходят на фоне снижения мировых цен на нефть. Стоимость барреля Brent опустилась до $28. Американское «черное золото» торгуется с понижением почти на 3,5% – на отметке $26 за баррель.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», участники финансового рынка реагируют на снижение интереса к рисковым активам в условиях неопределенности относительно состояния мировой экономики из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики «Алор Брокера», которых цитирует РБК, полагают, что на текущий момент у рубля нет никаких шансов на рост. Некоторым позитивом для российской валюты является спад активности продавцов на рынке ОФЗ, отметил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Индекс гособлигаций по итогам дня закрылся около открытия. Но такая ситуация, скорее всего, явление временное. «Мы по-прежнему ждем ухода курса российской валюты ближе к отметке 80», – добавил эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.03.20

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