«В суд!» Глава ГУ МВД по Москве объяснил, куда идти протестующим против незаконной застройки

Главный полицейский Москвы Олег Баранов заявил, что полиция не будет защищать права жителей столицы, которые протестуют против застройки своих дворов и районов. Горожанам следует обращаться в суд, а не «выходить на улицу, собирать людей и нарушать общественный порядок», подчеркнул он, выступая сегодня на заседании Московской городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о строительных конфликтах к Баранову обратился депутат от «Яблока» Сергей Митрохин. При этом спикер Мосгордумы Алексей Шапошников не дал парламентарию задать тот вопрос, который он собирался, и указал на то, что Митрохин говорит не по тому тексту, который есть у спикера.

«У меня есть четкий текст вопроса, который вы задаете, – заявил Шапошников. – Который был направлен заранее, чтобы руководитель ГУВД мог подготовиться к вашему ответу. Я могу передать вам ваш текст».

После того как Митрохину принесли листок с текстом его вопроса, депутат смог зачитать его для начальника ГУ МВД по Москве. «Согласованный вопрос касается пресечения сотрудниками полиции встречи депутата с населением. У меня такое произошло 8 февраля в Ярославском районе. Я просто встречался с людьми, возмущенными строительством компании «Гранднэкст» в Лосином острове, и меня пытались задержать, – рассказал Митрохин. – Насколько это обосновано? И насколько обоснованы действия полиции в тех случаях, когда есть явное нарушение со стороны застройщика, но полиция его защищает от граждан, которые озабочены вторжением данного застройщика на свою территорию? Какими полномочиями надо наделить ваше ведомство, чтобы оно, по крайней мере, приостанавливало такие работы в случае таких конфликтов до разрешения ситуации?»

В ответ Баранов сообщил, что, на его взгляд, полицию таким образом втягивают в спор двух субъектов, «из которых один получает все необходимые разрешения для проведения работ». «В суд! – сказал он. – В суд должны обратиться, и он примет решение, кто прав, кто виноват. Но не сотрудники полиции».

Компания «Гранднэкст» получила разрешение на строительство 22-этажного жилого комплекса «Сказочный лес» 30 июня 2018 года. Руководство «Лосиного острова» обжаловало строительство в Арбитражном суде Москвы, потребовав признать разрешение на строительство незаконным, поскольку стройка идет в 150-метровой охранной зоне национального парка. Суд принял сторону застройщика. Апелляционную жалобу администрации нацпарка суд рассмотрит 6 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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