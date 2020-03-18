«Доверие к полиции на критически опасном уровне»: главе ГУ МВД по Москве в задали очень неприятные вопросы

К работе московской полиции у горожан очень много вопросов, которые пока остаются без ответа. Речь, в частности, идет о практике подбрасывания наркотиков, которая стала очевидна в скандальном деле журналиста Ивана Голунова, об избиении силовиками москвичей на акциях протеста и о последнем инциденте с правозащитником Львом Пономаревым. Об этом сегодня в Московской городской думе в ходе обсуждения отчета главы столичного ГУ МВД заявил глава фракции «Яблоко» Максим Круглов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий обратил внимание, что в своем отчете главный полицейский Москвы Олег Баранов похвалил ведомство за работу в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков. Между тем, «вес найденных у задержанных наркотиков аномально увеличивается на границе переквалификации «значительный» и «крупный» размер, что влечет увеличение тюремного срока».

«Создается впечатление подбрасывания наркотических средств задержанным», – подчеркнул Круглов, напомнив о деле Голунова. «Непосредственно ваши подчиненные виновны в этом, – обратился депутат к Баранову. – Но в своем отчете вы вообще никак не рефлексируете этот случай, и общество не получает никаких ответов на вопрос – какие же меры приняты московской полицией для недопущения таких вопиющих случаев в будущем?»

Непонятная ситуация складывается и с расхваленной Барановым системой тотального видеонаблюдения в Москве. Парламентарий подчеркнул, что в отчете начальника полицейского главка говорилось, что благодаря «Безопасному городу» было раскрыто 40 убийств – но при этом общее количество погибших осталось таким же, как в 2018 году. «Отсюда вопрос: а как наши улицы стали безопаснее, если количество убийств осталось точно таким же?» – поинтересовался Круглов, подчеркнув, что бюджет Москвы тратит миллиарды на эту систему видеонаблюдения. «Очевидно, что с помощью этой системы оказывается давление на политических активистов, продолжается слежка за гражданами, которые принимают участие в акциях протеста, – заявил депутат. – И все подозрения граждан на этот счет, к сожалению, подтверждаются».

Что касается незаконной миграции, то здесь к работе столичной полиции также остаются вопросы. «Как давно проводились проверки московских «Жилищников», где на низовых должностях работает множество иностранных граждан в совершенно неприемлемых условиях?» – спросил Круглов.

Но самое большое количество претензий к столичным полицейским касается проблемы насилия над гражданами. «В прошедшую субботу в Таганском ОВД неизвестные полицейские в масках избили правозащитника Льва Пономарева, которому практически 80 лет, – рассказал Круглов. – Зачем полицейские это делают, да еще в отношении пожилых граждан?»

Вместе с тем парламентарий напомнил о действиях силовиков во время летних протестов, когда полицейский ударил в живот Дарью Сосновскую, которая не оказывала вообще никакого сопротивления. «Этот вопрос тоже не указан в отчете. Именно подобная практика насилия полицейских в отношении граждан снижает доверие общества к полиции, и это доверие находится на критически опасном уровне», – предупредил депутат.

По его оценке, полицейский «Центр Э» при этом фактически превратился в политического цензора в свете резонансных историй с проверками столичных учреждений культуры и искусства. Речь идет, в частности, о «Театре.doc», спектакли которого подверглись проверкам. Кроме того, как сказал Круглов, вопросы вызывают и регулярные проверки Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Депутат выразил уверенность, что без четких ответов на эти вопросы доверие населения к полиции будет только падать.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

«В суд!» Глава ГУ МВД по Москве объяснил, куда идти протестующим против незаконной застройки. / Новый шторм на финансовом рынке: биржевой курс доллара взлетел выше 79 рублей. / Голая Волочкова рассказала, как защищается от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»