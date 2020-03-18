Мир на пороге новой Великой Депрессии

На мировых финансовых рынках сохраняется экстремальная волатильность, которую в последний раз инвесторы могли наблюдать перед началом Великой Депрессии. Как отметил в своем обзоре ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, ситуацию усугубляет самоизоляция ведущих государств.

Как пишет эксперт, из шести крупнейших внутридневных падений рынка США три приходится на октябрь-ноябрь 1929 года, два (вероятно, пока два) – на март 2020, и один – на «черный понедельник» 1987-го. «К сожалению, сравнения с тревожными 30-ми прошлого столетия выходят за пределы колебаний биржевых индексов. Ранее сходства ограничивались лишь зачатками торговых войн, но сейчас, все больше стран уходят в самоизоляцию, что нарушает наработанные логистические цепочки. И чем шире распространяется коронавирус по Европе и Америке, тем выше шансы, что правительства обернуться к попыткам стимулировать внутренний спрос, ускоряя деглобализацию», – полагает эксперт.

При этом Купцикевич обращает внимание, что именно деглобализация в 1930-х стала причиной, которая усугубляла кризис перепроизводства и растянула восстановление экономики на многие годы. «Все было еще хуже для рынков, ведь они вернулись на пиковые уровни 1929 года лишь четверть века спустя», – подчеркивает аналитик.

«Конечно, такие прогнозы являются скорее мрачным напоминанием об уроках того времени, чем гидом по тому, что следует ожидать рынкам. Впрочем, мир уже столкнулся с ценовыми войнами производителей нефти. Россия и Саудовская Аравия играют мускулами, вызывая стон других производителей, которые не имели возможности собрать резервы, как Россия, или имеют более высокую стоимость добычи, чем у Саудовской Аравии. Так или иначе, новые минимумы нефти в среду утром выступают красочным напоминанием для инвесторов о слабом реальном спросе», – отмечает Купцикевич, обращая внимание, что снижение цен на нефть Brent и WTI дополнительно дестабилизирует рынки, уводя за собой не только акции добывающих компаний, но и биржевые индексы в целом.

Как сообщал «Новый День», сегодня на финансовом рынке произошел очередной обвал котировок. На утренних торгах на Московской бирже курс доллара поднимался выше 79 рублей, а евро подорожал до 85 рублей на фоне снижения мировых цен на нефть. Стоимость барреля Brent опустилась до $28. Американское «черное золото» торгуется с понижением почти на 3,5% – на отметке $26 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.03.20

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