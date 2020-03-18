«Не хамите председательствующему!..» В Мосгордуме произошел скандал из-за странного сбоя при голосовании

В Мосгордуме после голосования по отчету начальника ГУ МВД по столице Олега Баранова произошел скандал. Депутатам от оппозиции не включали микрофоны, и им приходилось выкрикивать из зала – за что спикер столичного парламента Алексей Шапошников выносил им замечания, а одного даже лишил слова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крики из зала раздались уже в процессе голосования: судя по всему, спикер не стал давать слово депутату, нажавшему кнопку для реплики «по ведению» заседания. В результате голосования лишь 22 народных избранника – меньше половины депутатов – поддержали предложение принять к сведению отчет начальника столичного полицейского главка, 8 были против.

Чтобы заглушить крики из зала, Шапошников начал звонить в колокольчик, а после этого вынес замечание и лишил слова одного из представителей оппозиции. Фамилию нарушителя спикер предпочел не называть.

«Вы нас всех уже лишили слова! Даже без нарушения регламента», – заявил из зала депутат от КПРФ Павел Тарасов. В ответ глава Мосгордумы напомнил, что регламент и порядок ведения заседания был принят самими депутатами, и «каждый мог выразить свое отношение к данному вопросу путем голосования». Однако Тарасов продолжал возражать, и Шапошников заявил, что повторно призывает его к порядку «с занесением в протокол».

Попросивший слова депутат от «ЕР» Степан Орлов предположил, что произошел сбой электронной системы. В этот момент к спикеру подошел представитель фракции КПРФ Олег Шереметьев и попытался что-то объяснить, однако Шапошников не стал слушать, требуя, чтобы депутат вернулся на место. «Ваше место мы знаем», – заявил Шапошников. «А если я продемонстрирую, где ваше?» – парировал Шереметьев. «Не хамите председательствующему! Я слышал, что вы мне сказали на ухо», – заявил Шапошников вслед уходящему в зал депутату, который произнес слово «фальсификация».

«Подсчет не принят!», – послышался голос из зала, и спикер сделал замечание парламентарию от КПРФ Евгению Ступину.

В соцсетях Ступин объяснил, что произошло. «Начальник ГУ МВД России по Москве отчитывался перед депутатами, но ни на один вопрос по существу не ответил, хотя вопросы ему направлялись за 2 недели до заседания, – уточнил он в «Фейсбуке». – В итоге все оппозиционные силы Думы не голосовали за принятие отчета, а многие «единороссы» во время голосования ушли пить чай. В итоге «за» в зале проголосовало лишь 22 депутата из 45, то есть меньше половины. «Единороссы» перепугались, что отчет получается непринятым, и заявили, что произошел технический сбой. Естественно, этот сбой никто никак не обосновал. Очередное вранье партии власти!».

Действительно, спикер парламента поставил на голосование депутата Орлова признать сбой электронной системы голосования. «Это произвол! Что вы себе позволяете?» – возмутились в зале.

Голосование проходило под громкое скандирование «Позор!». На этот раз решение об отчете Баранова поддержали 24 парламентария, против голосовали 9. С учетом заявлений депутатов Романа Бабаяна и Дарьи Бесединой «за» оказалось 25, против – 10.

В итоге спикер Мосгордумы объявил, что отчет главного полицейского столицы принят, а глава думской комиссии по регламенту Александр Семенников сказал, что оппозиция возмущалась напрасно: отчет был принят и при первом голосовании.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

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