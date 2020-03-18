«Это был технический сбой или кто-то решил соврать?» Голосование по поправкам в Конституцию в Мосгордуме поставлено под сомнение

Депутат Московской городской думы от «Справедливой России» Михаил Тимонов заявил о необходимости провести полную проверку электронной системы голосования в столичном парламенте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», народный избранник поставил под сомнение результаты всех голосований депутатов, в том числе по закону о поправках в Конституцию, который обнуляет президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина.

Парламентарий указал, что два последних заседания в городской думе происходили ЧП: в первом случае отключился Интернет, во втором – случился сбой при голосовании по отчету начальника ГУ МВД по столице. «Что за сбой электронной системы мы наблюдали [сегодня]? Нас призывают к электронному голосованию, а не могут даже в Мосгордуме наладить порядок, – подчеркнул он. – То у нас система сбоит, то Интернет падает, как на прошлом заседании. Что это было? Если это действительно технический сбой, то я настаиваю на проверке, потому что все наши голосования в этом случае оказываются под вопросом, в том числе голосование в прошлый четверг – по поправкам к Конституции».

«Если же это не технический сбой, а просто кто-то решил соврать, чтобы организовать манипуляцию с повторным голосованием, то я прошу разобраться, сказать нам, кто это был и примерно его наказать», – заявил Тимонов.

Однако спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отверг эту идеи. «Московская городская дума – не карающий орган, она никого не наказывает», – сообщил он. Шапошников также отметил, что к нему поступило заявление о том, что чей-то голос «за» не был учтен электронной системой при голосовании. Кто именно подал это заявление – он не уточнил, а на возражения сделал Тимонову замечание.

Ранее Мосгордума повторно голосовала по вопросу о принятии к сведению отчета главы ГУ МВД по Москве Олега Баранова. В первый раз голосов «за» было лишь 22, при повторном голосовании из стало 24.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

Экс-глава столичного СКР приговорен к длительному сроку заключения. / Дезинфекция с воздуха и измерение температуры из космоса: фейки о коронавирусе. / «Не хамите председательствующему!..» В Мосгордуме произошел скандал из-за странного сбоя при голосовании. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»