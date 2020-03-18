«Депутаты Мосгордумы на особом положении?» «Единороссы» не стали запрещать себе заниматься бизнесом

Депутаты Мосгордумы отказалась запрещать себе заниматься бизнесом. Соответствующие поправки к городским законам «О государственной гражданской службе города Москвы» и «О муниципальной службе в городе Москве» были внесены представителем фракции КПРФ Еленой Шуваловой, однако большинство народных избранников решило не вводить такой суровый запрет.

В частности, поправки Шуваловой подразумевали запрет для всех депутатов заниматься коммерческой деятельностью, а не только для тех, что работают в парламенте на профессиональной основе. «Но такие же возможности коррупционные есть и у тех, кто работает не на профессиональной основе, – указала депутат. – То есть тем, кто владеет крупными предприятиями, можно спокойно в Мосгордуме заниматься коррупцией. Получается, что так».

Однако старший помощник прокурора Ирина Залужная как редактор законопроекта рекомендовала депутатам отклонить эту поправку, и за нее голоса отдали только 9 парламентариев – при 16 против и одном воздержавшемся.

Второй поправкой Шувалова предложила запретить лицам, замещающим государственные должности города Москвы, заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении коммерческой организацией. «Почему депутаты Госдумы не могут заниматься коммерцией, а депутаты Мосгордумы – в особом положении, и могут?» – отметила она.

На это Залужная заявила, что у депутатов «уже ограничено право заниматься коммерцией».

«Если бы это было так – в этом зале не сидели бы люди, которые возглавляют всяческие фирмы и предприятия, и которые имеют полную возможность здесь действовать в интересах своих фирм и предприятий», – возразила Шувалова.

Идею Шуваловой поддержали только 10 депутатов, против проголосовали девять, воздержались двое. «Решение не принимается», – заключил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Отметим, что некоторые депутаты Мосгордумы, действительно, выступают учредителями коммерческими предприятиями. Так, депутат от района Кузьминки, части районов Люблино и Рязанский Елена Николаева, согласно данным ЕГРЮЛ, до сих пор владеет бизнесом. По информации системы «Контур.Фокус», парламентарию принадлежит 80% в уставном капитале ЗАО «Компания Пластика», которая занимается оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями. Оставшимися 20% владеет Гегецкас Эгидиюс.

При этом Николаева является членом пяти думских комиссий и возглавляет провластное объединение «Моя Москва». Ранее депутат уже оказывалась центре скандала из-за бизнеса – в те годы, когда она являлась депутатом Государственной думы, ее коллега по российскому парламенту Дмитрий Гудков заявлял, что Николаева руководит компанией «Золотой Крендель». Однако в тот раз она заявила, что уже много лет не имеет отношения к этой фирме. При этом, по данным системы «Контур.Фокус» Николаева была в числе учредителей ООО ПК «Золотой Крендель» еще в 2018 году.

Спикер Мосгордумы, согласно ЕГРЮЛ, входит в число учредителей ООО «Ваш консалтинг», руководит которым Валерий Алексеевич Шапошников – он же, по информации системы «Контур.Фокус», является доверительным управляющим депутата.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

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