Нефтяные цены активизировали падение: рубль в глубоком минусе

Сегодня во второй половине дня на финансовых рынках активизировалось падение котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировые цены на нефть обваливаются до 10%, что негативно отразилось на биржевой стоимости российского рубля по отношению к основным валютам.

В настоящее время на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent опустилась почти на 5% до $27 за баррель. В то же время американское «черное золото» марки WTI теряет в цене почти 10% и торгуется вблизи отметки $24 за баррель.

На этом фоне биржевой курс доллара вновь поднялся выше 79 рублей – до 79,31 рубля. В то же время курс европейской валюты подорожал до 86,9675 рубля.

По итогам утренних биржевых торгов, когда на биржах произошел обвал котировок, Банк России повысил на завтра, 19 марта, официальный курс доллара на 3,32 рубля – до 77,2131 рубля. Курс евро вырос почти на 2,5 рубля – до 84,8881.

Как отмечают эксперты, таким образом биржи отреагировали на угрозу распространения коронавируса, а также решения ряда государств о самоизоляции и карантине. Как отметил в своем обзоре ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, такую экстремальную волатильность можно было наблюдать перед началом Великой Депрессии. «К сожалению, сравнения с тревожными 30-ми прошлого столетия выходят за пределы колебаний биржевых индексов. Ранее сходства ограничивались лишь зачатками торговых войн, но сейчас, все больше стран уходят в самоизоляцию, что нарушает наработанные логистические цепочки. И чем шире распространяется коронавирус по Европе и Америке, тем выше шансы, что правительства обернуться к попыткам стимулировать внутренний спрос, ускоряя деглобализацию», – полагает эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.03.20

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