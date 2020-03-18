Американские биржи открылись обвальным падением котировок

Сегодняшние торги на американском рынке акций начались с обвального падения котировок на фоне общей волатильности и падения нефтяных цен. В первые минуты индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 5,68% до 20031,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 4,9% – до 6975,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 5,53% – до 2389,39 пункта, передает РБК.

Биржи Европы также торгуются в глубоком минусе. В течение дня британский индекс FTSE 100 падала на 5,25% – до 5016,05 пунктов, французский CAC 40 – на 5,15% – до 3786,6 пункта, а немецкий DAX – на 5,33% – до 8461,5 пункта, уточняет «Прайм».

Российский финансовый рынок также подвергся жесткой встряске. Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обвалился ниже 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года на фоне общемирового бегства из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019.

К 16:22 по Москве индекс МосБиржи упал до 2098,93 пункта (-5,7%), индекс РТС рухнул на фоне резкого ослабления рубля до 828,14 пункта (-11,4%) – минимум за 4 года, с марта 2016 года, пишет «Интерфакс».

Курс доллара подскочил до 79,8 рубля (+4,36 рубля) – максимума с февраля 2016 года.

Москва, Светлана Антонова

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