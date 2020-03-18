Белоруссия рискует оказаться в ловушке нефтяных трейдеров

Власти России и Белоруссии должны как можно скорее найти «договорную середину» по поставкам нефти. Как считает председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, отношение к Минску, как к партнеру, который никуда не денется – не соответствует реалиям. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Из-за нашего налогового маневра возникли проблемы. Надо это признать. Но правительства еще не могут согласовать, как эти негативные вещи преодолеть и прийти к обоюдному согласию. Давайте их поддерживать в желании согласовать и найти выгодную середину и белорусским заводам, и российским поставщикам о быстрее находить договорную середину, которую можно рассчитать. Не так трудно подсчитать минус, который принес налоговый маневр», – сказал Шафраник.

«У нас иногда говорят: все равно, куда Беларусь денется. Но в мире столько возможностей решить проблемы – и трубу 150 километров можно проложить, и нефть подать можно. Просто деньги придется «мертвить» и они все равно будут «висеть» на Беларуси. Но все выполнимо в худшем варианте отношений», – добавил он.

Эксперт отметил, что Москве и Минску нужно как можно быстрее договариваться. «И на этом выиграют две стороны. Россия имеет рынок, Беларусь имеет сырье и переработку, и делает дополнительный продукт. Наверное, с дополнительного продукта возможно косвенно через цену нефти или через совместную продажу иметь выгоду и российским поставщикам», – считает Шафраник.

В то же время он обратил внимание, что более низкие цены на нефть, которые предлагают Белоруссии трейдеры, могут оказаться только приманкой. «Если трейдер дает сегодня меньше (цену), надо покупать у трейдера. Хотя мне непонятно, откуда это «меньше». Это обязательно вылезет – как говорят дешевый сыр только в мышеловке. Я никогда не видел в своей жизни и в нефтяном бизнесе, в частности, чтобы рядом были добычник и трейдер, и у последнего была цена ниже. Это может быть на одной сделке, но ты же потом опять придешь к добычнику. По-простецки, есть дешевая нефть – надо брать, но понимая, что это краткосрочный эффект, и ты все равно придешь, к тому, кто дает это (нефть) сегодня, завтра и послезавтра», – заключил он.

Нефтяной вопрос стал актуальным для Минска после того, как с 1 января 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены. Стороны не смогли заключить новый договор, а действие старого прекратилось. 4 января прокачка российской нефти в Белоруссию была возобновлена. Сейчас «черное золото» Минску поставляют российские независимые производители – компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», но они обеспечивают лишь малую часть потребностей Белоруссии.

Переговоры по поставке российской нефти оказались безрезультатными. Минск вынужден искать альтернативные российским поставки нефти – предложения о покупке были направлены на Украину, в Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила норвежскую нефть.

5 марта Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.03.20

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