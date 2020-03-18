Дело о «Хованском побоище»: еще два фигуранта получили тюремные сроки

В Москве вынесен приговор двум участникам массовой драки со стрельбой на Хованском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Речь идет о Георгии Макарьевом и Шахмохмаде Шаптуркаеве. Как установлено следствием и судом, Макарьев, являясь лидером общественной организации «Здоровая нация», а также Шаптуркаев участвовали в массовых беспорядках в мае 2016 года, чтобы вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища.

Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядков»). Приговором суда Макарьеву назначено наказание в виде 3,9 года в исправительной колонии общего режима, Шаптуркаеву – 2,2 года в исправительной колонии строго режима.

Как ранее сообщал «Новый День», «Хованское побоище» произошло 14 мая 2016 года – в массовой драке участвовало более 200 человек. В результате беспорядков три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести

Первоначально уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц по предварительному сговору»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Обвиняемыми по делу проходило 26 человек.

Ранее сообщалось, что начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 города Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев был осужден на 11 лет колонии строгого режима.

21 фигурант приговорен к лишению свободы на сроки от 3 до 11,5 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима.

В отношении двух участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.03.20

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