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Среда, 18 марта 2020, 18:41 мск

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Биржевой курс доллара взлетел выше 80 рублей

Сегодня вечером усилился обвал котировок на финансовых рынках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость нефти обрушилась более чем на 10%, что привело к обесцениванию российской валюты – на биржевых торгах курс доллара превысил 80 рублей.

В настоящее время на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent упала почти на 10% – до $26 за баррель. Американское «черное золото» марки WTI обвалилось в цене на почти на 20% – до $22 за баррель.

Российский валютный рынок отреагировал на нефтяное падение обвалом курса рубля. В ходе вечерних торгов курс доллара достиг отметки 80 рублей. Европейская валюта колеблется около уровня в 87 рублей.

По итогам утренних биржевых торгов, когда на биржах начался обвал котировок, Банк России повысил на завтра, 19 марта, официальный курс доллара на 3,32 рубля – до 77,2131 рубля. Курс евро вырос почти на 2,5 рубля – до 84,8881.

Москва, Анастасия Смирнова

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