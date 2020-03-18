«Созданы все условия для распространения инфекции»: на борьбу мэрии Москвы с коронавирусом пожаловались прокурору

В Москве созданы все условия для распространения коронавирусной инфекции. Об этом в своем запросе прокурору Москвы заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий зачитала документ на заседании городской думы.

Как считает депутат, распространению инфекции способствует использование москвичами общественного транспорта, отсутствие поликлиник шаговой доступности и большого количества лабораторий, в которых можно было бы сделать анализ на коронавирус. Шувалова напомнила об оптимизации системы здравоохранения, благодаря которой сократилось количество койко-мест в стационарах, в результате чего теперь под инфекционный корпус приходится отдавать роддом. Все эти проблемы усугубляются огромной концентрацией населения в Москве.

Шувалова обратила внимание, что измерение температуры не помогает выявить зараженных коронавирусом, потому что инкубационный период вируса составляет до 24 дней, и в это время человек уже является заразным. «Вместо реальных мер – показуха и репрессии», – охарактеризовала депутат уже принимаемые меры.

«Особую тревогу вызывает то, что как раз людям, которые руководили этой оптимизацией медицины, поручено руководить мерами борьбы с коронавирусной инфекцией, а рабочую группу возглавил Сергей Собянин – который не является врачом. Прошу провести проверку и принять меры прокурорского реагирования», – заключила Шувалова.

Примечательно, что ранее сегодня на заседании думы с докладом о принимаемых мерах выступил глава думского комитета по здравоохранению Лариса Картавцева. Депутат от «Единой России» заявила, что «столица уверенно справляется с угрозами», в городе предприняты все необходимые меры профилактики. «Они свидетельствуют не о том, что нас атакует коронавирус. А это мы наносим ему предупреждающий удар», – с пафосом заявила представитель «ЕР».

Картавцева перечислила меры профилактики, которые следует предпринимать москвичам, и рассказала о тех мерах, которые были разработаны и введены оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Депутат от «Яблока» Максим Круглов сравнил это выступление с рекламным роликом, и попросил рассказать о существующих проблемах. «Почему практически ни в одной аптеке города нет масок?» – поинтересовался он.

«Маски есть, они производятся, но конечно на всю Россию 1,5 млн штук недостаточно, – отчиталась «единоросс». – Они работают в круглосуточном режиме, то производство, которое производит маски». При этом, как подчеркнула Картавцева, «маски необходимы только тем, кто находится в контакте, медицинскому персоналу, и поэтому все, что необходимо есть в аптеках департамента здравоохранения». «Потому что я этот вопрос контролирую, и не только я, и департамент здравоохранения, и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Поэтому если вы позвоните и в этой аптеке не окажется, вы пожалуйста, мне скажите», – сообщила Картавцева.

«Но мы же не знаем, инфицирован человек или нет, – возразил Круглов. – Мы ездим на метро, и не знаем, кто там больной – не больной человек рядом. Естественно, нам всем рекомендуют эти маски. А почему их в метро не раздают, бесплатно? Это было бы прекрасное средство для борьбы с распространением коронавируса».

Депутат также напомнил о предстоящем 22 апреля голосовании по поправкам в Конституцию, которое может спровоцировать заражение коронавирусом огромного количества людей.

После этого Картавцева подтвердила, что маски все-таки нужны в местах массового скопления людей, однако на вопрос об их бесплатной раздаче в метро отвечать не стала.

Что касается переноса голосования по поправкам в Конституцию, то «этот вопрос обсуждается», и «когда будут официальные источники и все будет официально принято по поводу 22 апреля, я думаю, мы официально вас об этом проинформируем, потому что в связи с той сложившейся ситуацией, конечно, вы правильно говорите, проведение таких массовых мероприятий невозможно и недопустимо».

«В Интернете есть ролики «Альянса врачей, которые озвучивают проблему: врачей для лечения коронавирусных больных не хватает, и якобы кардиологов, травматологов и прочих врачей заставляют лечить коронавирусных больных, в том числе без специальной экипировки. Правда ли это? Если то действительно так, это жутко», – спросила депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева.

Картавцева назвала эту информацию «абсолютно недостоверной». «Не нужно верить тем средствам массовой информации, которые дают заведомо ложную, неправильную информацию, сея панику у жителей, и конечно мы на это тоже сразу реагируем», – заверила она. Всего, по ее словам, с коронавирусом в Москве борются более 300 врачей и более 700 ординаторов.

При этом Картавцева категорически отказалась помогать оппозиции в организации «круглого стола» по ситуации с коронавирусом. «У депутатов и жителей достаточно много вопросов, – подчеркнул депутат Евгений Ступин. – Прошу посодействовать предложению трех фракций провести круглый стол в мэрии Москвы. Есть и предложение – например, отмена платных парковок на период повышенной опасности, чтобы люди могли больше пользоваться частным своим транспортом».

Кроме того, Ступин предложил рассмотреть возможность заморозить для россиян выплату кредитов, поскольку многих работодатели отправляют в вынужденные отпуска или вовсе увольняют.

«Не вижу необходимости в проведении «круглого стола», если есть какие-то вопросы – вы можете их направить в оперативный штаб и получите все ответы. Все, что необходимо в городе и в России у нас делается. Если нужны будут какие-то еще дополнительные меры, я думаю, что конечно все это будет сделано», – заявила на это депутат-«единоросс».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

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