российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2020, 13:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Госдуму хотят вызвать правительство для доклада о ситуации с коронавирусом

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму предложили вызвать членов правительства РФ для доклада о ситуации с распространениям коронавирусной инфекции на территории РФ. Это может произойти через полторы недели, когда депутаты вернутся из своих регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением провести «правительственный час», посвященный ситуации с коронавирусом, предложил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Две недели назад я предлагал включить постановление об изменении логики правительственных часов, чтобы мы заслушали коллег из правительства по ситуации с коронавирусом», – сказал он.

Шеин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением «обеспечить присутствие здесь коллег из правительства сразу после нашего возвращения через полторы недели».

Председатель нижней палаты парламента в ответ сообщил, что по просьбе Госдумы вице-спикер Александр Жуков включен в состав координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. «Поэтому давайте мы попросим Александра Дмитриевича в ходе ближайшего уже заседания совета обозначить необходимость разговора по этому вопросу, – предложил он. – И послушаем потом Александра Дмитриевича».

Как уже сообщал «Новый День», в Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом. В оперативном штабе заявили, что у 79-летней женщины было большое количество сопутствующий серьезных заболеваний.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

То вниз, то вверх: рубль продолжает лихорадить. / В России зафиксирована первая смерть от коронавируса: были сопутствующие заболевания. / В России просят разрешить торговлю алкоголем в Сети из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Право на изъятие масок у спекулянтов»: в Госдуме заговорили о мерах на случай ЧС из-за коронавируса

Госдума отказалась слушать главу МИД

«В условиях ЧС выборы не проводятся»: Госдуме предложили вернуть порог явки

Правительство РФ получит право регулировать цены на лекарства

Инфицированных может оказаться больше, чем считается: в Госдуме призвали начать проверку на коронавирус всех больных ОРВИ

В Госдуме не оценили решение мэрии Москвы переоборудовать роддом под стационар для больных коронавирусом

Госдума изменит режим работы из-за коронавируса

«Кин-Дза-Дза» в действии: депутатам Госдумы посоветовали приседать и говорить «кю»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Госдума, правительство РФ,