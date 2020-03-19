В Госдуму хотят вызвать правительство для доклада о ситуации с коронавирусом

В Госдуму предложили вызвать членов правительства РФ для доклада о ситуации с распространениям коронавирусной инфекции на территории РФ. Это может произойти через полторы недели, когда депутаты вернутся из своих регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением провести «правительственный час», посвященный ситуации с коронавирусом, предложил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Две недели назад я предлагал включить постановление об изменении логики правительственных часов, чтобы мы заслушали коллег из правительства по ситуации с коронавирусом», – сказал он.

Шеин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением «обеспечить присутствие здесь коллег из правительства сразу после нашего возвращения через полторы недели».

Председатель нижней палаты парламента в ответ сообщил, что по просьбе Госдумы вице-спикер Александр Жуков включен в состав координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. «Поэтому давайте мы попросим Александра Дмитриевича в ходе ближайшего уже заседания совета обозначить необходимость разговора по этому вопросу, – предложил он. – И послушаем потом Александра Дмитриевича».

Как уже сообщал «Новый День», в Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом. В оперативном штабе заявили, что у 79-летней женщины было большое количество сопутствующий серьезных заболеваний.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

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