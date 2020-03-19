Нефтяная «война на истощение»: глава «Лукойла» предупредил о падении доходов населения

Нефтяная война, в которую вовлечена Россия, повлечет катастрофическое падение цен на ресурсы и приведет к дальнейшему падению реальных доходов населения. Как заявил в интервью РБК совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун, если цена на нефть не поднимется выше $35 за баррель, то добыча в России начнет сокращаться.

По словам бизнесмена, решение о выходе из сделки по сокращению нефтедобычи с Организацией стран-экспортеров (ОПЕК) стало внезапным – за несколько дней до разрыва соглашения на совещании нефтяников с президентом РФ Владимиром Путиным, «никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась».

«Я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки с ОПЕК) активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», – сказал Федуна.

По его оценке, хуже всего овал нефтяных цен скажется на России и Саудовской Аравии, для которых «это будет война на истощение».

«Курс рубля, к сожалению, будет падать. Никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы (населения) упадут», – заявил миллиардер.

Более того, он считает, что, если РФ и страны ОПЕК не договорятся о новом соглашении производства, цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, а, начиная с 2022-2023 годов, добыча нефти в России начнет сокращаться.

По прогнозу бизнесмена, в выигрыше от нефтяной войны останутся США.

Как сообщал «Новый День», ранее председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, экс-министр топлива и энергетики Юрий Шафраник заявил, что резкое падение цен, как и сам кризис – вполне закономерные явления, которые для участников отрасли не могли стать неожиданностью. Более того, по его словам чтобы выстоять, бизнесу и правительству нужно на внешнем рынке отойти на вторую линию, а на внутреннем – отказаться от лоббизма и начать вкладываться в отечественный ТЭК.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.20

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