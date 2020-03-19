Спецоперация мирового правительства: «пандемия» коронавируса как оружие глобалистов

Объявленная в мире пандемия коронавируса может являться частью спецоперации мирового правительства, которое в условиях краха глобализации пытается сохранить свое влияние. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный военный эксперт Константин Сивков.

«От коронавируса в мире умерло 7 900 человек. Это, конечно, большая трагедия, но ровно этот же период в мире от туберкулеза умерло 1 млн 800 тысяч человек, от кори – около 300 тысяч. При этом никто не объявляют пандемию туберкулеза. Если смотреть в планетарных масштабах и в масштабах страны, то угроза от коронавируса несравнимо меньше», – констатировал Сивков.

Как отметил эксперт, создается впечатление, что масштабы пандемии сознательно преувеличиваются. «Впечатление, что разговоры о коронавирусе – элемент специальной операции, проводимой в глобальных масштабах. Это не американская операция, не китайская – Китай просто первым попал под удар, а операция глобальных сил, которые, потерпев поражение на первом этапе построения глобализации, ищут пути, как восстановить свое влияние», – сказал он.

Сивков пояснил, что глобалисты «потерпели серьезное поражение от национального капитала», их влияние в Европе под угрозой. «В этих условиях их задача состоит в том, чтобы максимально осложнить ситуацию в мире и на фоне этого хаоса объявить себя спасителями мира», – считает он.

По оценке эксперта, пандемия ставит на повестку дня вопрос глобального управления. «Эти силы заинтересованы в том, чтобы в результате спецоперации, которая направлена на подрыв сложившего экономического порядка в мире, подорвать суверенитет государств, и на этом фоне попытаться взять реванш по устранению суверенитета государств и выхода на первый план глобальных всемирных органов управления», – сказал Сивков.

При этом он обратил внимание, что коронавирус способствует отказу от бумажного документооборота и наличных денег. «Все переходит в Интернет-пространство. Это тоже их инструмент влияния», – отметил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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