Экономику России накрыл «совершенный шторм»

Российскую экономику накрыл «совершенный шторм», однако финансовая система страны сейчас подготовлена к проблемам лучше, чем это было в 2014 году, считает первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев.

По его словам, двойным ударом стало падение цены на нефть и ситуация с коронавирусом. «Предугадать совершенный шторм или «черного лебедя» на рынках очень тяжело», – сказал финансист в интервью РБК.

Эксперт заверил, что финансовая система РФ в 2020 году лучше подготовлена «к жесткому приземлению», чем это было во время предыдущего кризиса в 2014-2015 годах или в 2008-м. Речь идет о сверхдоходах, накопленных Минфином в Фонде национального благосостояния, куда направлялась выручка от продажи нефти выше цены отсечения по бюджетному правилу. На 1 марта эта сумма составляла порядка $150 млрд. «Этого нам хватит на шесть-десять лет, – уверен Соловьев. – Кроме того, накопился опыт работы в условиях хронически высоких рисков и нефтяной волатильности. Это на мою бытность четвертый большой шторм на финансовых рынках, но сейчас российская система сильнее, чем еще десять лет назад».

Зампред ВТБ подчеркнул, что рынок нефти сейчас испытывает двойной удар: первым стал шок из-за ситуации с коронавирусом, вторым – шок со стороны предложения из-за срыва сделки ОПЕК+. Как отметил Соловьев, обвал нефтяных цен для РФ означает краткосрочное и значительное снижение бюджетных поступлений и менее значительное снижение прибыльности российских компаний.

При этом финансист не взялся сделать прогноз цены на нефть на следующую неделю, подчеркнув, что в существующих условиях «некоторые инвестбанки будут грозить $20 или ниже за баррель». Однако до конца года цены на нефть поднимутся, уверен он.

Ранее цена на нефть марки Brent рухнула до $26, а российская Urals, стоимость которой рассчитывается как производная от Brent, 19 марта падала до $19, хотя в конце 2019 года за баррель Brent платили под $70. Резкое падение цен произошло после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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