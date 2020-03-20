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Пятница, 20 марта 2020, 16:22 мск

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Глава Банка России подтвердила: Темпы экономического роста снизятся

Фото: kremlin.ru

Банк России исходит из прогноза положительной годовой динамики в экономике страны по итогам года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции

«Мы ожидаем, что темпы [экономического роста] во втором квартале будут, скорее всего, меньше, чем в первом квартале, – отметила Набиуллина. – Но годовые темпы, на наш взгляд, скорее всего, останутся в положительной зоне. Как будет развиваться ситуация в третьем квартале зависит от многих обстоятельств. Мы пока исходим в качестве гипотезы из того, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России».

Ранее совет директоров ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне – 6%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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