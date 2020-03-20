Прогноз ЦБ РФ: Пик инфляции придется на начало 2021 года

Инфляция в России окажется на пике в начале 2021 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве

«По нашей оценке, пик инфляции будет в первом квартале следующего года, это связано и с эффектом базы – сейчас у нас самая низкая инфляция – и лагов переноса ослабления курса в инфляцию, – сказала глава регулятора. – Исходя из текущего видения, мы не считаем, что это превышение будет значительным, в том числе, из-за низких темпов инфляции, в этом отношении можно сказать, что у нас сейчас есть запас».

ЦБ РФ будет реагировать на отклонение инфляции от таргета и возникновение рисков вторичных эффектов. «Будем наблюдать за ситуацией, и не факт, что такая реакция потребуется», – подчеркнула она.

При этом регулятор не видит риска резкого или устойчивого роста цен в России в целом или на определенные виды продукции. «У нас действуют факторы разного рода – в том числе проинфляционные. Понятно, люди закупаются, делают запасы, отмечается повышенный спрос на ряд видов продукции, в том числе длительного хранения , – отметила Набиуллина. – Но скорее всего, это сдвижка влево или опережающие закупки тех товаров, что люди бы и так покупали. Наоборот, могут возникнуть дезинфляционный факторы, и мы считаем, что они будут преобладать, они будут связаны в том числе с последующим возможным снижением спроса».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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