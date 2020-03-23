Супругам российских послов могут запретить иметь иностранное гражданство

Запрет на иностранное гражданство и видов на жительство могут распространить на членов семей послов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотреть этот вопрос комитет Совета Федерации по международным делам собирается на закрытом заседании. «Мы задумались, может быть и на послов ввести такое ограничение», – сообщил сегодня на заседании комитета его председатель Константин Косачев.

Вопрос о гражданстве членов семей высших должностных лиц и чиновников поднял сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев. «Я не сторонник запретительных мер, – подчеркнул он. – Но целью этой нормы в поправках к Конституции было достижение механизма ограничения воздействия со стороны иностранных государств на высших должностных лиц, на лиц, находящихся на государственной службе, на государственной гражданской службе». Кондратьев, который до прихода в СовФед занимал должность главы Тамбова, подчеркнул, что по отношению к гражданской службе «у нас действовал приказ с правилами отбора в структуру», и управление собственной безопасности по согласованию с одной из силовых структур проверяло претендентов на наличие как гражданства, так и родственников за рубежом.

«За последние порядка 20 лет сформировался механизм, когда для ухода от ответственности часть имущества переписывают при фиктивном разводе на жену, – напомнил Кондратьев. – И вроде как человек на службе находится, но родственники остаются либо гражданами, либо подданными других государств, живут там, и тем самым сохраняется уязвимость. Я, конечно, не сторонник сразу родственникам все запретить. Но я считаю, что есть здравый смысл чуть шире посмотреть, как это было в советское время. В нашей структуре считалось, что вся семья – ты, твои близкие родственники, отец, мать, жена, дети все равно имеют отношение к службе, и повлиять можно на офицера службы через родственников всегда».

«Но если внимательно читать закон о государственной гражданской службе, он только про лиц, замещающих эти должности, – заметил глава комитета. – А вот закон о государственной гражданской службе в системе МИДа распространяется на супругов. И увидев это, мы задумались, может быть и на послов ввести такое ограничение. Но это уже будем советоваться с коллегами».

По предложению сенатора Андрея Климова, заседание комиссии по этому вопросу может пройти в закрытом режиме.

Ранее сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Отзывы, предложения и замечания к документу ждут до 1 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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