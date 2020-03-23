«Потом будете целоваться…»: российских сенаторов призвали отказаться от тесных приветствий

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что его удивляет стремление коллег здороваться за руку и обниматься при встрече в условиях распространения коронавируса. После его выступления в зале верхней палаты парламента послышался кашель, а его коллега – один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин предложил запретить целоваться лицам одного пола.

«Государство такие усилия направляет на преодоление этой болезни…. Что нам делать надо, каждому гражданину в отдельности? Минимум: соблюдать те рекомендации, которые делает государство, – сказал Цеков на заседании комитета СовФеда по международным делам. – И когда я вижу, как члены Совета Федерации все стараются поздороваться или обняться, меня это удивляет. Ну, мы-то должны подавать пример!»

Сенаторы должны получить какую-то «общую команду временно отказаться от привычной для нас формы приветствий», предложил Цеков. «После этого будете целоваться, обниматься и так далее», – обратился он к коллегам.

«Для начала давайте запретим обниматься и целоваться лицам одного пола», – с иронией предложил сенатор Владимир Лукин.

Идею отказаться от подобных приветствий поддержал и глава комитета по международным делам Константин Косачев, однако от рекомендаций коллегам он воздержался, отметив, что каждый из них должен определяться сам. В это время в зале заседаний комитета послышался кашель.

В ходе дискуссии сенатор Андрей Климов заявил, что девять из десяти всех случаев заражения связаны с завозом инфекции из-за границы. «Друзья, вы месяц не можете посидеть в пределах Российской Федерации?» – обратился он к российским чиновникам и их семьям. «Сейчас мы их еще вывозим оттуда, деньги на них тратим. Они когда улетали туда, что, не знали об этой ситуации?!» – возмутился он.

Согласно данным Роспотребнадзора, в мире на 23 марта общее число заболевших составляет 338 698 подтверждённых случаях, прирост за сутки составил 32 716. В России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.03.20

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