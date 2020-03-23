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Понедельник, 23 марта 2020, 18:40 мск

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«Застройщики провоцируют…»: Собянина призвали заморозить «протестные стройки» на время коронавируса

Фото: официальный портал правительства Москвы

Мэрия Москвы должна немедленно остановить все стройки в столице, которые вызывают массовый протест жителей столицы. С таким призывом к мэру Сергею Собянину сегодня выступил депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По оценке парламентария, застройщики провоцируют горожан на выход на улицы, где их задерживают сотрудники полиции.

«Заморозить все стройки, которые вызывают протест москвичей, – призвал мэра Москвы в видеообращении Митрохин. – Потому что одной рукой мы запрещаем митинги и даже одиночные пикеты, а другой рукой мы разрешаем застройщикам провоцировать массовые скопления граждан. А потом еще часть этих скоплений отправляется в автозаках в отделения полиции, после чего каждый из этих задержанных является источником заражения для окружающих граждан. Уважаемый Сергей Семенович! Я призываю вас подумать над этой проблемой и немедленно отменить все эти стройки до того момента, когда пройдет эпидемия коронавируса».

По данным портала мэра и правительства Москвы, в столице насчитывается уже 262 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось о смерти 79-летней москвички, зараженной коронавирусом. У женщины была масса сопутствующих заболеваний.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.03.20

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