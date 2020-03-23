Кудрин: Экономический кризис развивается непредсказуемо

Финансовый кризис в России из-за коронавируса развивается по «неэкономическим» законам. Как заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, предсказать его последствия сейчас «невозможно».

«Данный кризис – нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Это не циклический, не долговой. Поскольку даже успешные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина», – цитирует его слова «Интерфакс».

Кудрин пояснил, что, хотя спрос на конечный продукт сохраняется, цепочки поставок нарушаются непредсказуемо и часть звеньев выпадает, так как сегодня значительная часть производства продукции связана с большой кооперацией. «Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса», – сказал он, добавив, что год будет точно сложным для экономики РФ.

При этом Кудрин подчеркнул, что какой-либо конкретный предварительный прогноз можно будет составить лишь в конце апреля. «Вообще, прогнозы – это сложная штука, это большая работа. То, что мы приводим в своих данных, это модельный расчет, он, скажем, такой простой», – заключил Кудрин.

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что спровоцированный пандемией коронавируса кризис стал более разрушительным для экономики, нежели глобальный финансовый кризис 2008 года и теракты 11 сентября 2001 года.

Как сообщал «Новый День», глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что во втором квартале текущего года уровень безработицы в США может достигнуть показателя в 30%. Если его прогноз окажется верным, безработица будет выше, чем во время Великой депрессии, и втрое, чем во время рецессии 2007-2009 годов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.03.20

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