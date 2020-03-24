Живет на кухне: в Москве чиновники 10 лет отказывают ветерану в жилье

В Москве 94-летний ветеран вынужден жить на кухне. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту проводится доследственная проверка.

Поданным ведомства, ветеран живет со своей дочерью и двумя внучками в однокомнатной квартире. Он претендует на улучшение жилищных условий, однако из-за бюрократических тонкостей не может получить жилье.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что ветеран пытается получить жилье с 2010 года. По его словам, районные чиновники отказывают ему в улучшении жилищных условий. Общая площадь его квартиры – 41,5 м. Учитывая, что по общим нормам должно быть десять «квадратов» на каждого прописанного, причин для выдачи нового жилья нет.

Между тем, согласно 714-му указу президента РФ, каждому ветерану войны полагается минимум 22 квадратных метра на каждого члена семьи.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.03.20

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