В СовФеде заявили о резком росте цен на медицинский спирт

В России рекордно подорожал спирт, который используется в качестве сырья для производства дезинфицирующих средств. О росте цен у поставщиков заявил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сенатор Сергей Горняков. По его словам, стоимость взлетела до 300 рублей за литр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема роста стоимости дезинфицирующих средств зашла в ходе обсуждения закона о правительственном регулировании цен на лекарственные препараты и медицинские изделия – документ уже принят Госдумой в третьем чтении.

«Все знают о той ситуации, которая легла в основу этого закона – безудержный рост цен на маски защитные в первую очередь, и антивирусные препараты, – сообщил автор документа депутат Госдумы Дмитрий Морозов. – Закон касается регулирования правительством роста цен на лекарственные препараты и медицинские изделия».

Парламентарий отметил, что речь идет не только о регулировании розничных цен на препараты и медицинские изделия, но и издержках производителей, наценках оптовиков с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

«У нас в Волгоградской области есть компания «ГраСС», которая сегодня выпускает дезинфицирующие средства. Она выходит на объем 5 тыс штук – 600 граммовых упаковок, и столкнулись с тем, что в основе дезинфицирующих средств есть спирт. Так вот подорожал он с 85 до 300 рублей», – прокомментировал ситуацию сенатор Горняков.

Член Совета Федерации пояснил, что производители уже направили письмо главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с просьбой «регулировать и эти отношения».

Речь идет не только о российском сырье, но и о фармсубстанциях, большая часть которых производится в Китае – даже для США и индийских заводов, согласился с сенатором Морозов. По его словам, сейчас «обсуждается правительственный закон о биобезопасности РФ», в котором будет предусмотрены схема взаимодействия органов власти с центром мониторинга биологических угроз и с промышленниками.

В свою очередь, сенатор Валерий Рязанский напомнил, что недавно был принят закон о росте стоимости акцизов для медицинского спирта. «Может быть, в нем причина – что медицинский спирт подорожал? Тогда нам нужно четко и ясно сказать, что эти средства дезинфицирующие подорожают – потому что мы же решали проблему контрафакта», – сказал он.

Сенаторы решили обратить внимание на положение дел с нами на сырье в регионах, и единогласно поддержали закон о правительственном регулировании цен. Документ будет рассмотрен на следующем заседании Совета Федерации, которое запланировано на 25 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

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