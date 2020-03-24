В СовФеде заявили, что ФСС засекретил данные о количестве «коронавирусных» больничных

Фонд социального страхования (ФСС) засекретил данные о количестве больничных листов, выданных в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сенатор от Воронежской области Галина Карелова, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Какой масштаб больничных? Потому что мое обращение к председателю Фонда соцстраха закончилось тем, что он сказал, это данные секретные, – сказала она. – Если они секретные – как их можно получать, чтобы нам хотя бы понимать объем и масштаб проблемы?». Карелова отметила, что «уже 48 регионов имеют дело c этой темой».

Ответа на вопрос о количестве больничных листов от участвовавших в заседании представителей Минтруда и ФСС не прозвучало. Первый зампредседателя ФСС Татьяна Лотоцкая ограничилась рассказом о том, как прибывшие из-за границы и контактировавшие с ними граждане могут получить электронный больничный лист. Так, подать заявление россияне могут в личном кабинете на портале ФСС, там же можно прикрепить фотографии загранпаспорта и билетов. После этого Фонд сам связывается с медучреждением, которое имеет возможность оформить электронный больничный, и с работодателем гражданина – для расчета размера выплат по листу нетрудоспособности. Первую выплату можно получить уже через 5-7 дней после открытия больничного, вторую часть – после его закрытия.

В финале заседания, когда Карелова повторила свой вопрос о количестве больничных, заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов сообщил, что по данным на 18:00 мск понедельника, 23 марта, дистанционным способом через личный кабинет было выписано 6,7 тысячи листов временной нетрудоспособности. «Мы ежедневно ведем мониторинг», – заверил Пудов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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