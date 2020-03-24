Кризис в России надолго: доллар по 100 рублей и хрупкая надежда на адресную помощь

В ближайшие два месяца российские власти «по политическим соображениям» постараются удержать валютный курс в нынешних рамках, однако уже к концу 2020 года доллар может взлететь до отметки 100 рублей. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

«Я думаю, что, несмотря на всю волатильность, эти пару месяцев (власти) будут делать все, чтобы рубль сильно не обвалился. Причины чисто политические – конституционная реформа, но неизвестно пока, не перенесут ли голосование. Второе – 75-летие празднования Победы. Они не допустят, чтобы на этом фоне рубль сильно упал. Хотя всякое может произойти…» – сказал Николаев.

При этом эксперт подчеркнул, что речь идет только о ближайших двух месяцах. «Что касается того, что будет дальше – достаточно большая вероятность, что рубль продолжит ослабляться. Думаю, что до конца года мы увидим 100 рублей за доллар», – прогнозирует экономист.

Николаев пояснил, что обострение экономической ситуации быстро не закончится. «Это история не месяца-двух. Это, как минимум, многомесячное испытание. Российская экономика остается рисковой. Соответственно, валюта такой экономики испытает на бее весь негатив от этой ситуации», – уверен он.

Как считает эксперт, нынешний кризис, частично обусловленный пандемией коронавируса, требует нестандартных решений. По его оценке, существует вероятность, что власть будет готова пойти на адресную помощь гражданам.

«Теоретически, это возможно, с учетом того, что в Москве и Московской области приняли решение в отношении лиц старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, чтобы они сидели по домам, а им за это выплатили материальную компенсацию – 4 тысячи рублей. Достаточно быстро поняли, что без такой адресной помощи вряд ли обойдется дело. И это внушает оптимизм», – сказал Николаев.

«Деньги понадобятся просто для того, чтобы купить продукты и лекарства. Мы можем через раздачу денег и, к примеру, освобождения от подоходного налога – а это тоже по факту раздача денег – стимулировать спрос. Здесь нужен гибкий подход. Я допускаю, что до такого может дойти. Хотя вероятность небольшая», – уточнил экономист.

Эксперт пояснил, что таким образом удастся стимулировать спрос только на определенные товары. «Нужно смотреть, о каких товарах идет речь. Если мы говорим о продуктах пищевой промышленности и соответственно на сельскохозяйственных товарах – да, скорее поддержит. Адресная поддержка, чтобы люди могли приобретать товары первой необходимости продукты, лекарства – в этих целях – можно рассчитывать, что это поддержит спрос. А если мы вспомним об отрасли, которая первой испытала на себе удар – туриндустрия – и раздадим деньги в надежде, что люди будут покупать туры и поедут куда-то – это несерьёзность», – обратил внимание эксперт.

Николаев считает, что поддержать на спрос отраслей туриндустрии, авиаперевозки, ресторанном бизнесе не получится. «Во-первых, все страны закрываются. Во-вторых, нормальный здравомыслящий человек еще долго не поедет в те страны, которые полыхают от коронавируса, а это практически вся Европа», – пояснил он.

«Необычность кризиса в том, что просто раздачей денег спрос не простимулировать. В этом отличие кризиса – спрос просто так не возникает, он будет ограниченным в ближайшие месяцы. А если спроса не будет, отрасли все равно не будут развиваться», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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