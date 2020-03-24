Милитаризация короновируса и кризис общества: Россия несется в пропасть

Пандемия коронавируса обнажила просчеты неолиберальной экономики. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, это приведет к смене политических элит. В интервью РИА «Новый День» эксперт сказал, с чем связанна повышенная милитаризация с проблемой коронавируса и почему России будет сложнее пройти через этот кризис.

Как считает политолог, пандемия доказала, что экономические институты современного капитализма являются несостоятельными. С его точки зрения, ведущие государства ждет трансформация экономической системы по примеру того, что происходило после мировых войн 20 века.

«Она [трансформация] будет сопровождаться последствиями, похожими на то, что происходило после Первой и отчасти после Второй мировой войны, когда значительная часть производства и бизнеса оказывалась принципиально нерентабельной, но в то же время общественно-необходимой. Государству не оставалось другого выхода, кроме широкомасштабной национализации», – сказал Кагарлицкий.

Эксперт напомнил, что тогда правительства, которые нельзя назвать левыми или социалистическими, в силу объективных причин «были вынуждены проводить меры из арсенала социалистов». «А сейчас мы подходим к очень похожей ситуации в силу экономических обстоятельств», – считает он.

При этом Кагарлицкий подчеркнул, что российские власти отказываются видеть эту объективную реальность. «У нас очень жесткая авторитарная система управления, которая позволяет правящей группировке до известной степени игнорировать не только потребности низов общества, но и объективные потребности, которые диктует реальность», – сказал эксперт.

Политолог выразил уверенность, что российская власть, как и прежде, будет оказывать помощь только «своим друзьям-олигархам». «А остальные – ничего не получат, и не просто не получат. За счет остальных и будет проводиться эта поддержка. Государственной помощи ни производству, ни обществу в серьезных масштабах давно уже никто не оказывает. Пока хватает физических ресурсов, чтобы удержать на определенном уровне благосостояние самого правящего класса. Все остальное – фактически игнорируется», – отметил Кагарлицкий.

Эксперт пояснил, что теоретически выходом из кризиса была бы «экспроприация у олигархов средств», которые можно было бы направить на общественные нужды. «Но для российской власти – это естественно невозможно в силу ее естественной социальной природы. В России – все сложнее, у нас игнорируется объективная реальность. Это гораздо страшнее, и, скорее всего, будет приобретать все более катастрофический характер, пока не приведет к очень драматическим переменам. Но результат будет примерно тот же самый, только придется терять не шляпу, а голову», – считает Кагарлицкий.

По его мнению, на Западе политическая элита также попытается прикрыть коронавирусом часть своих несостоятельных решений. «Есть целый ряд случаев, когда за пандемией и коронавирусом прячутся ранее принятие неправильные решения. Сейчас, например, отменен, по крайне мере, приостановлен европейский пакт стабильности и роста – правила, по которым регулируются размеры бюджетного дефицита. Потому что все прекрасно понимают, что по окончании кризиса бюджетный дефицит выйдет за рамки, которые предписаны банком. Но дело в том, что необходимость его отмены существовала еще с 2010 года. Он изначально был вреден», – пояснил эксперт.

«Но вы же не будете говорить, что с самого начала проводили вредную политику. Вы скажете, что сейчас возникли такие «исключительные условия», что придется отказаться от прежних решений, и не признаете, что эти решения изначально были неправильными», – сказал Кагарлицкий.

Эксперт также отметил, что для части западных стран пандемию можно оценивать, как прогрессивное явление, которое позволяет принять назревшие решения, которые власть не решалась провести из страха ответственности. «Это прикрытие для целого ряда изменений, которые в любом случае назрели, но которые не было политического повода внедрить. Правительства будут увеличивать количество денег, которые вбрасываются в экономику. Будет отказ от прежнего курса на жесткую экономию, на бухгалтерский подход к финансам и переход к более мягкой финансовой политике, активной роли государства при стимулировании экономики и соцпроцесов», – предположил он.

Так или иначе, как считает эксперт, в результате неизбежно возникнет вопрос, «за чей счет банкет», и элите придется пойти на уступки. «И этот вопрос будут решать политически. Скорее всего, правящему классу придется поделиться», – полагает Кагарлицкий.

По мнению эксперта, примечательной является критическая ситуация в мире и карантинные меры, которые вводятся из-за пандемии. Но эти меры носят милитаристский характер, считает он. «Это связано не с самой природой коронавируса, и даже не природой карантинных мер, а с тем, что в состоянии тяжелейшего кризиса в значительной мере развалена система общественного здравоохранения. Это результат неолиберальных мер, которые проводились во всех развитых странах примерно с 1980-х годов, у нас с 1990-х», – сказал Кагарлицкий.

Политолог пояснил, что речь идет именно об общественной системе здравоохранения, которая концентрируется не на лечении отдельного пациента, а на «поддержании определенного уровня здоровья общества в целом». «Она [система] либо разрушена, либо отстала настолько, что не справляется с вызовами пандемии – элементарно не хватает аппаратуры, койко-мест, помещений и специалистов. Как результат – возникает проблема, которой не должно быть, так как коронавирус сам по себе не настолько опасен, чтобы возникала необходимость карантинных мер. Он, конечно, вопреки тому, что говорят конспирологи и скептики, хуже обычного гриппа, но это – не тот уровень опасности, который требовал бы по медицинским условиям таких мер. Это не чума, не холера, не тиф и даже не испанка», – сказал Кагарлицкий.

По его оценке, власти повсеместно вынуждены не столько лечить больных, сколько прибегать к карантинным мерам, чтобы уменьшить их количество. «Это единственное оставшееся средство. А в этой ситуации обнаруживается, что единственная государственная институция, которая на протяжении последних 30 лет серьезно не подверглась ни урезанию, ни оптимизации, ни сокращениям – это военный и полицейский комплекс. Естественно, задача восстановления порядка в условиях карантина падает исключительно на военно-репрессивные органы. А они уже реализуют, как умеют. Поэтому мы получаем милитаризацию борьбы против коронавируса, которая никакого отношения к коронавирусу не имеет. Это отражение кризиса нашего общества», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Вяткина

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