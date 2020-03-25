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Среда, 25 марта 2020, 10:46 мск

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Сенаторы проверят запасы продовольствия в регионах

Сенаторы СовФеда проверят запасы продовольствия в регионах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к таким мерам сегодня в ходе заседания верхней палаты парламента призвал представитель от Чувашии Николай Федоров.

«Очевидно, что текущая ситуация на продовольственном рынке требует дополнительного мониторинга и анализа, – заявил Федоров. – Из-за повышения спроса на отдельные виды продуктов питания необходима оценка возможностей агропродовольственной инфраструктуры по бесперебойному снабжению населения и наличию соответствующих запасов».

Федоров считает, что особое внимание следует уделить недопущению роста цен на сухие молочные детские смеси. Накануне профильный комитет Совета Федерации уже провел видеоконференцию с минсельхозом РФ, и пришел к выводу, что ситуация требует принятия дополнительных мер.

Речь идет о «зеленом коридоре» для импорта деминерализованной сыворотки и нулевой таможенной ставке для компонентов этих смесей. Соответствующее обращение сенаторы намерены направить сегодня вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Кроме того, подчеркнул Федоров, сенаторы должны обратить внимание на запасы продовольствия в регионах. «Мы в ответе за формирование и поддержку необходимых запасов и резервов продовольствия в субъектах федерации, – отметил он. – Считаю целесообразным рекомендовать коллегам в рамках предстоящей региональной недели провести мониторинг ситуации с обеспеченностью населения продуктами питания, проверить наличие запасов продовольствия, условия их хранения и информировать наш профильный комитет».

«Я поддерживаю. Просьба обратить на это внимание и контролировать ситуацию в регионах», – обратилась к сенаторам спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

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