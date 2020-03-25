Жизнеспособность под вопросом: коронавирус ударил по российской промышленности

Российская промышленность оказалась на грани очередного кризиса в связи ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавируса. «Сложившая экономическая ситуация, уход многих предприятий на карантин влияет на жизнеспособность бизнеса», – пояснил на заседании Совета Федерации представитель Томской области Владимир Кравченко.

Сенатор обратил внимание, что с проблемами столкнулись даже крупные предприятия – в частности, это касается приостановки платежей, заморозки переговоров по новым соглашениям, что приводит к резкому снижению оборотов.

Кроме того, банки приостановили решения о реструктуризации долгов и выдаче новых кредитов, как минимум, до середины апреля. При этом сроки платежей по существующим кредитам пока никто не сдвигал – они должны состояться до окончания карантина.

Кравченко заявил, что для преодоления кризисных явлений предлагается ввести обязательную реструктуризацию долгов по запросу компании к банку с отсрочкой долга, как минимум, на год и сокращением ставки кредита на 1-3%. «Центральному банку отменить увеличение резервов для коммерческих банков по таким кредитам и рекомендовать банкам реструктуризировать долги, оперативно рассмотрев поданные заявки, – зачитал предложения Кравченко. – Третье: организовать так называемые налоговые каникулы, в частности, предприятиям радиоэлектронной промышленности».

Сенатор также сказал, что накануне на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике прозвучало предложение вызвать в верхнюю палату парламента главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину. «От позиции регулятора сейчас зависит очень много – как будут себя вести коммерческие банки в условиях кризиса», – отметил он.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко со своей стороны подчеркнула, что «сейчас главное каждую отрасль сохранить, не довести до увольнения людей».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

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