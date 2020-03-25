Карантин: сенаторы просят объяснить, что делать с детьми

В связи с закрытием школ перед россиянами встала серьезная проблема, которая может привести к финансовым проблемам для очень многих семей. «Для меня было неожиданно. Возник вопрос о том, с кем оставить детей», – заявил сегодня на пленарном заседании Совета Федерации сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.

«Родители не имеют права оставлять детей в возрасте до 14 лет одних дома. И школьники, которые переходят на дистанционное обучение, должны с кем-то находиться дома. Бабушки и дедушки, как мы знаем, сегодня это тоже проблема», – обратил внимание он.

Напомним, в результате пенсионной реформы в России был увеличен возраст выхода на пенсию, и пожилые граждане сейчас вынуждены работать, поскольку потеряли право выхода на пенсию в 55 и 60 лет.

«Больничный в этом случае не выдается. И как быть? Уйти в недоплачиваемый отпуск? Тоже не каждый может себе позволить в этой обстановке. Здесь есть вопрос для минтруда и социальной защиты», – констатировал сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала наличие проблемы. «Очень легко перевести на дистанционное обучение, а что с детьми-то делать?» – указала она, предложив профильному сенатскому комитету «отработать этот вопрос».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

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