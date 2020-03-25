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Среда, 25 марта 2020, 12:14 мск

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СовФеду напомнили про декларации о доходах

45 членов Совета Федерации не сдали обязательные сведения о доходах и расходах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Вологодской области, вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев.

Он напомнил, что срок сдачи этих документов истекает 1 апреля. «Вы знаете, какие строгие требования по несдавшим эти сведения. 45 членов Совета Федерации нас сегодня не сдали сведения о доходах и расходах», – уточнил он.

В состав Совета Федерации входит 170 представителей российских регионов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Совет Федерации

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