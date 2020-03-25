СовФеду напомнили про декларации о доходах

45 членов Совета Федерации не сдали обязательные сведения о доходах и расходах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Вологодской области, вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев.
Он напомнил, что срок сдачи этих документов истекает 1 апреля. «Вы знаете, какие строгие требования по несдавшим эти сведения. 45 членов Совета Федерации нас сегодня не сдали сведения о доходах и расходах», – уточнил он.
В состав Совета Федерации входит 170 представителей российских регионов.
Москва, Татьяна Дорофеева
Москва. Другие новости 25.03.20
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