Совет Федерации назначил трех заместителей председателя Верховного суда

Совет Федерации поддержал назначения на должности заместителей председателя Верховного суда РФ кандидатов, представленных главой государства Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе тайного голосования по кандидатуре Владимира Хомчика один из сенаторов воздержался

В качестве кандидатов на эти должности президент предложил действующих заместителей председателя Верховного суда РФ Татьяну Петрову, Владимира Давыдова и Владимира Хомчика. Накануне все три кандидатуры поддержал профильный комитет Совета Федерации, заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Кандидатуру Петровой единогласно поддержали 147 сенаторов, Давыдова – 149 членов СовФеда, за Хомчика проголосовали 148 и один воздержался.

Совет Федерации поздравил вновь назначенных заместителей председателя Верховного суда. Копии решения всем троим вручила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

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