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Среда, 25 марта 2020, 14:06 мск

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«Невыполняемый мандат государства»: в России выросло число детей-сирот в очереди на жилье

Число детей-сирот в очереди на предоставление жилья в России выросло за год до 191 тысячи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе сегодняшнего отчета перед Советом Федерации о работе ведомства за 2019 год.

«Это превратилось в один из самых больших невыполняемых мандатов государства, – сказал Кудрин. – Я недавно говорил, что сирот, которые не получили [жилье], было 174 тысячи. По итогам 2019 года их стала 191 тысяча. То есть за год очередь увеличилась».

По его словам, ситуация с предоставлением жилья этой категории граждан взята под личный контроль вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. «Провели совещание у председателя правительства, даны поручения в течение шести лет решить эту проблему», – уточнил Кудрин, выразив надежду, что в поправках в госбюджет, которые будут внесены в апреле-мае этого года, правительство РФ предложит увеличить субсидии регионам для обеспечения сирот жильем.

Как сказал Кудрин, чтобы полностью ликвидировать очередь за шесть лет необходимо 225 млрд рублей дополнительно к тем объемам, которые выделяют регионы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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