ЧП в Подмосковье: в лесополосе обнаружен труп новорожденного

В Подмосковье неизвестные выбросили труп новорожденного младенца в пакете в лесополосе. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, страшная находка была обнаружена сегодня в лесополосе городского округа Электросталь. Тело младенца было завернуто в пакет.

В настоящий момент место происшествия осмотрено. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливается личность матери новорожденного. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняют «Вести.ru», младенцу было несколько часов отроду. Местные жители нашли его среди деревьев на улице Горького, где сконцентрированы промышленные предприятия.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.03.20

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