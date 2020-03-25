«Вляпались»: дальнейшее падение цен на нефть необратимо

Москва выбрала самое неудачное время для нефтяных «разборок». По оценке известного экономиста, директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, инициаторы выхода из сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не просчитали удар, который будет нанесен отечественной экономике вкупе с потерями из-за коронавируса. В комментарии РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что России сейчас нужно проявить гибкость.

«Я просто уверен, что никто не думал, что цена упадет до таких уровней. Уже очевидно, что это было не просчитано. А это еще не предел. Я понимаю, что сейчас у них вопрос, как отыграть это назад. Но, если вляпались, то надо в какой-то форме отыгрывать», – сказал Николаев.

Экономист пояснил, что время для «подобных разборок» было выбрано самое неудачное. «Коронавирус для нефтяного рынка означает мощнейшее падение спроса на нефть и нефтепродукты. Уже это сформировало устойчивую тенденцию к сильному падению цен на нефть. На таком фоне ввязываться в эти ценовые войны было категорически неправильно», – уверен эксперт.

«Я так думаю, что недооценили ситуацию с коронавирусом, и то, что найдутся желающее «воевать», кто готов больше производить», – констатировал Николаев.

По его оценке, сейчас Москве нужно признать ответственность в развязывании «нефтяной войны» и проявить гибкость. «Безусловно, нужно быть более гибкими. Хотя сейчас мы говорим, что «это не мы, это все они». Но мы же понимаем, что в значительной степени, это – мы. Чего уж тут…надо отвечать за свои поступки, слова и дела. Но, к сожалению, мы сломали механизм, а восстанавливаться всегда сложнее. Но даже в такой ситуации нужно понимать, что нам и коронавируса хватит, чтобы хлебнуть экономических проблем», – считает Николаев.

Согласно его прогнозу, в таких условиях существует опасность сокращения нефтедобычи в РФ. «Все говорили, что нужно идти в труднодоступные места добычи и более трудноизвлекаемые, а это означает более высокую себестоимость. Сейчас это означает, что низкие цены на нефть становятся совсем нерентабельными», – обратил внимание он.

Как полагает Николаев, нефтяной отрасли в условиях экономического кризиса не стоит ждать и значительной поддержки от государства. «Это кажется, что денег много – ФНБ (Фонд национального благосостояния), триллионы рублей – что государство поддержит геологоразведку. Но в такие периоды деньги нужны людям для выживания. Такие вещие должны уходить на второй-пятый план. И это на самом деле оправдано – это значит, что государство вряд ли сильно поможет нефтяникам. Поэтому, да, опасность, что может и снизиться добыча, существует», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», ранее председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, экс-министр топлива и энергетики РФ Юрий Шафраник заявил, что резкое падение цен, как и сам экономический кризис – вполне закономерные явления, которые для участников отрасли не могли быть неожиданностью. Совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун заявлял, что, если цена на нефть не поднимется выше $35 за баррель, то добыча сырья в России начнет сокращаться.

В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется на уровне $26,3 за баррель. Обвал котировок более чем на 50% произошел после срыва договоренностей с ОПЕК о снижении уровня нефтедобычи на фоне угрозы распространения коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

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