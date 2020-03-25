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Среда, 25 марта 2020, 16:03 мск

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Москва закрывается на карантин: Собянин подписал новый ограничительный указ

В Москве с сегодняшнего дня введены новые запреты из-за ситуации с распространением коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ размещен на официальном сайте правительства Москвы.

Согласно указу Собянина, временно приостановлено проведение досуговых, зрелищных, культурных, спортивных и других подобных мероприятий с массовым присутствием граждан. Запрещено оказание таких услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, аттракционах и других местах массового посещения.

Кроме того, приостановлено и посещение гражданами таких мест, включая кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры. Введен запрет на курение кальянов в барах, ресторанах и других общественных местах.

Полностью остановлена работа кружков «Московское долголетие», под запрет попали досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания. Закрыты должны быть также библиотеки и учреждения культурно-досугового типа.

Многофункциональные центры (МФЦ) переходят в режим очного оказания услуг только по предварительной записи граждан, причем в помещениях будут оказываться только те услуги, которые не могут быть предоставлены удаленно.

Запрещена также работа стоматологических клиник – там теперь могут оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

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