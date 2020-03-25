«У меня коронавируса нет»: Матвиенко посоветовала сенаторам пройти тестирование «в любой поликлинике»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов пройти тестирование на коронавирус. «Мы очень важный орган власти, мы не можем себе позволить паралича в нашей работе, мы не можем себе допустить прекращения функционирования, у нас есть ряд очень важных конституционных полномочий», – заявила Матвиенко.

По ее словам, здоровье каждого сенатора «представляет само по себе ценность». «Я убедительно вас прошу всех пройти тестирование. Вчера часть сенаторов уже прошла», уточнила она.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после таких слов в зале пленарных заседаний Совета Федерации поднялся шум – судя по всему, спикера спрашивали, где и как это можно сделать. «Тестирование можно пройти в ЦКБ. В поликлиниках. Если нужно, мы для вас организуем», – уточнила Матвиенко.

«Если есть желание, то можно уже с завтрашнего дня только коллективно организовать проход у нас в поликлинике на тестирование, – сообщил сенаторам глава аппарата СовФеда Геннадий Голов. – Сегодня не было пожеланий. С завтрашнего дня назначайте – будет».

Представителей регионов готовы будут принять на тестирование с 11 часов 26 марта, заверил он.

«Можно пройти у нас, можно в регионе у себя, в поликлинике, мест для этого достаточно, – под шум зала заявила Матвиенко. – Главное, чтобы вы понимали свою ответственность и обязательно это тестирование пройти. Я прошла, у меня коронавируса нет. Того же и вам желаю».

Кроме того, спикер верхней палаты парламента посоветовала коллегам в возрасте минимизировать посещение мест с массовым пребыванием граждан и по возможности находиться на карантине дома. «Носить маски, если у вас будет вынужденное общение. Очень прошу вас – берегите себя, и доносите это до ваших родных, близких, наших граждан», – рекомендовала она, возмутившись тут же поведением граждан, которые в такое время умудряются все же уезжать за границу. «Ну не надо! У нас такая большая, красивая, замечательная страна, не надо сейчас никуда выезжать!» – попросила она.

Совет Федерации переносит на конец апреля все мероприятия, запланированные ранее на март. Самые экстренные встречи и совещания все же пройдут, но с минимальным количеством участников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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