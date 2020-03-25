Путин полевел: эксперт об обращении главы государства

Президент РФ Владимир Путин, высказав сегодня в обращении поддержку наименее защищенным слоям населения, показал, что политика государства левеет. Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Путин был сегодня в шаге от перехода к прогрессивной шкале налогобложения.

«Решения по 15-процентному налогу на переводы в оффшоры и 13-процентному обложению процентов по вкладам – только первые, но правильные шаги. Более того, считаю очень мягкой (мерой) – вклады спокойно могут облагаться и гораздо большим процентом налогов – до 50%, как в некоторых европейских странах. В том числе, на таких шагах и строится социальная экономика», – отметил эксперт в своем комментарии в «Фейсбуке».

Как полагает Бондаренко, заявления президента РФ могут свидетельствовать о базисном сбое либеральной системы. «Президент РФ на глазах левеет. Это отрадно, но мало. Дальше – должно быть больше», – отметил политолог.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.03.20

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