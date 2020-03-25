Путин выбрал «неделю праздника»: коронавирус создал в политической элите две партии

В условиях объявленной в мире пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин выбирал между изоляцией и режимом чрезвычайной ситуации, но отдал предпочтение «неделе праздника». Как считает политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, проблему опасной инфекции в России, где число заболевших остается на весьма низком уровне, нужно воспринимать в контексте со сложной политической обстановкой и внутриэлитной борьбой. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Комментируя обращение главы государства к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, Гращенков обратил внимание, что российский лидер не последовал примеру своих европейских коллег. «Путин выбирал между изоляцией, карантином, введением армии и ЧС, а вместо этого – неделя праздника. Все отдыхают. Он все сбалансировал и показал себя адекватнее, чем европейские лидеры. Обошлось без этой европейской риторики о «священной войне». При этом он оставил себе люфт: будет ухудшаться (эпидемиологическая обстановка) – может что-то серьезнее объявить или скажет еще неделю дома посидеть, не будет – ну и хорошо. Главное, нет ЧС и ограничения передвижения, можно будет поработать», – сказал Гращенков.

По его мнению, Путин, «как опытный айкидошник», обратил панику себе в плюс. «Он выступил в роли доброго дядюшки, сказал: «Да, есть проблема – дома посидите, не болейте, все будет хорошо». Это классно для Путина. Потому что на фоне истерии он заработал себе политические очки», – считает политолог.

При этом Гращенков отметил, что перенос дня голосования по конституционной реформе был ожидаем. «Это было очевидно. Гнать людей на голосование, когда просят из дома не выходить, – все равно что говорить: «Костьми лягте, но проголосуйте». Тем более что многие бы просто не пришли. Кому хочется идти голосовать на фоне риска заболеть и умереть?! Путин повел себя в рамках логики, как адекватный лидер, а не так, как говорили некоторые его советники, что никаких отмен допускать нельзя. Всех, кто это говорил Путину, я бы советовал признать, по их же наименованиям, «врагами народа», – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что в значительной степени проблему коронавируса в России нужно оценивать с точки зрения политики. «На мой взгляд, есть две условные партии – партия «коронавируса», которая считает, что ажиотаж и паника вокруг него способна решить ряд задач элит, которые не хотят, чтобы произошло обнуление сроков Путина и закрылся вопрос транзита власти. А препятствовать этому можно, сорвав голосование», – сказал он.

Вторая сила, естественно, находится в «оппозиции» к этой «партии». «Мне кажется, борьба идет за это. Каждая партия демонстрирует свои возможности: те, кто отвечает за панику – мобилизуют все возможные инструменты, показывают, что все в мире изолируются, и нам тоже нужно. А вторая партия показывает, что вот смотрите: сейчас введем военное положение, и черт знает, что из этого выйдет. Специально нагоняют жути, чтобы людей напугать, чтобы они задумались, а стоит ли это того», – полагает Гращенков.

По его оценке, общество также раскололось между этими двумя «партиями», и эта ситуация поставила президента между «двух огней» – если бы он не отреагировал, то на него свалили бы «попустительское отношение к угрозе», а жесткая реакция по «британскому сценарию» заставляла жертвовать двумя важными датами – 22 апреля и 9 мая. «День Победы, ради которого, мне кажется, и затевалось 22 апреля, чтобы к 9 мая Путин предстал уже обновленным монархом, а тут – придется все переносить», – обратил внимание Гращенков.

В результате, как считает эксперт, президент, как обычно, выбрал логику сдержек и противовесов. «Все, как всегда: вводим, но не все, полумеры, туман… Он любит развязанные руки, а не жесткую тактику, разводит эти две партии, чтобы не до конца было ясно, кто сейчас побеждает», – сказал политолог.

При этом Гращенков отметил, что все это происходит в сложных экономических реалиях, и власть также пытается списать кризис на коронавирус. «Обвален рубль. Этот обвал во многом маскируется. Нам говорят: смотрите, во всем мире такой же обвал. Но при этом очевидно, что люди сами себя загоняют в некий формат кризисного явления. Вместо желания побыстрее все закончить, чтобы рынки рванули вверх, все попадают в депрессию – сокращают производство, сотрудников. Меры, которые принимают, реально способствуют усугублению кризиса. Вместо того, чтобы как-то поднапрячься и пересидеть, все впали в прокастинацию и обваливают сами себя без чужой помощи», – сказал Гращенков.

Политолог полагает, что в этих условиях главная задача государства заключается в моральной поддержке граждан. «В войну люди четыре года воевали, и никой бизнес никуда не упал. А сейчас – еще несколько недель не просидели дома, и уже всё – закрываемся и уезжаем. Я не верю, что это является поводом для сворачивания экономики. Вообще ситуация с вирусом немного перегрета из-за того, что рынки того требуют. Посмотрим, что будет дальше», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», сегодня президент РФ в своем обращении заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию, объявил следующую неделю для россиян нерабочей и анонсировал ряд мер социальной поддержки в условиях распространения коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

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