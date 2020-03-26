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Четверг, 26 марта 2020, 17:54 мск

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Трагедия в Подмосковье: при пожаре погибла 2-летняя девочка, три ребенка в больнице

В Подмосковье в результате пожара в частном доме погибла 2-летняя девочка, еще трое детей госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главки Следственного комитета.

По данным ведомства, пожар произошел вечером 25 марта в одном из частных домов в СНТ «Истра-2». В момент возгорания в домовладении находилось четверо малолетних детей без присмотра взрослых. Из горящего дома удалось выбежать трем девочкам 2011, 2010 и 2009 годов рождения, 2-летнюю девочку спасти не удалось.

Пострадавшие дети госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, либо несоблюдение мер пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

Москва, Мария Вяткина

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