Депутат Мосгордумы: коронавирусные ограничения в Москве вне закона

Запреты и ограничения, введенные в Москве мэром Сергеем Собяниным, находятся «в половинчатом формальном статусе», уверен депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. Как подчеркнул народный избранник в комментарии РИА «Новый День», властям стоило бы сосредоточить усилия на медицинской составляющей сложившейся ситуации, которую усугубила проводимая столичным правительством оптимизация системы здравоохранения.

«Это вопрос по формальным полномочиям: пока у нас не введен режим ЧС, у органов исполнительной власти нет полномочий ограничивать права граждан, – пояснил Тарасов. – Далеко не все организации будут эти распоряжения выполнять за счет того, что это решения в половинчатом формальном статусе».

Напомним, согласно новому указу мэра Москвы, в столице с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты все торговые точки за исключением аптек, продуктовых магазинов и компаний, торгующих товарами первой необходимости. В этот список вошли, в частности, спички, свечи и детские подгузники.

Объявленные мэрией ограничения вызывают у москвичей большие вопросы – так, в соцсетях горожане интересуются, как пожилые люди, которым отменили льготные проездные, будут добиться до медицинских учреждений, где проходят лечение, например, от онкологических заболеваний. Кроме того, льготы отменены студентам и школьникам.

«Сейчас поотменяли проездные и соцкарты всем, кому только можно. Но не учли, что часть из студентов, например, учащихся медицинских учреждений, подрабатывают медперсоналом, – обратил внимание Тарасов. – Они сейчас вынуждены кататься за свой счет, никто им ничего не компенсирует. Такие решения головой как-то не продумываются, просто решили [отменить всем] скопом. Точно так же и со старшей возрастной группой: часть людей попадают ровно в такие же ситуации. Наверное, хотели что-то сделать разумно, но получилось не очень».

«Конечно, большие вопросы вызывают ограничения доступа в те же парки – людям прогулки на свежем воздухе с точки зрения укрепления иммунитета, наверное, были бы даже полезны, – считает депутат. – Потому что если люди будут сидеть по квартирам – ну я не знаю, насколько хорошо для здоровья нахождение в замкнутом помещении».

Кроме того, как отметил парламентарий, схема работы, установленная мэрией, то и дело дает сбои – например, «горячая линия по коронавирусу еще утром не работала вообще, до нее в принципе невозможно дозвониться, любой звонок сбрасывается».

«Да, какие-то меры ограничения социальной активности нужны, но они достаточно плохо будут работать, – говорит Тарасов. – Взять тот же общественный транспорт: то, что у человека отобрали льготу, не значит, что он не поедет. Он просто заплатит из своего кошелька за эту поездку».

В этой ситуации гораздо более важным, чем тотальный контроль, может стать решение вопроса с диагностикой заболеваний и оперативностью анализов на коронавирус, пояснил депутат Мосгордумы. «Я бы большее внимание обращал на то, чтобы медицинская система работала в более эффективном ключе, чем молился на тотальный карантин с привлечением Росгвардии, которая будет приставать к людям на улице, – подчеркнул Тарасов, назвав привлечение силовиков к контролю за пенсионерами «сомнительной историей». – Точки массового пересечения людских потоков все равно сохраняются в виде того же общественного транспорта, его же не запрещают. И понятно, что в городе сложно решить эту проблему – хотя можно было бы подумать, например, над массовой выдачей одноразовых масок на входе в общественный транспорт. Себестоимость маски копеечная, я думаю, меньше рубля, там нечему стоить дороже».

Фактически же из-за объявленных мэрией мер вся нагрузка падает на простых людей, которых вынуждают «расхлебывать последствия того, что происходит». «Было бы больше толку, если бы занимались лечебными учреждениями – а у нас, к сожалению, процессы обратные: в последнее время закрывались больницы, а когда все били тревогу, на это не обращали внимания, – напомнил Павел Тарасов. – А о том, что в обычных условиях лучше иметь 30% неиспользуемого коечного фонда, чтобы была возможность маневра, почему-то не думали».

При этом власти не желают объявлять режим ЧС, при котором можно по закону запрещать работу магазинов, свободное перемещение граждан и вводить другие карантинные меры. «Однако ограничения вводятся – но вне рамок полномочий властей мирного времени, так сказать. В нынешних условиях механизма законного влияния здесь нет», – подчеркнул собеседник агентства, отметив, что предпринятые меры выглядят половинчато потому, что ограничения касаются лишь небольшой части мест скопления людей.

Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от распространения коронавирусной инфекции и динамики роста количества больных. «Если большая часть выявленных больных будет изолирована от здоровых людей, то я думаю, что динамику можно будет поменять. Другое дело, непонятно, каким образом это можно сделать за неделю, если инкубационный период заболевания до двух недель. То есть существует вероятность, что этот процесс может продлиться еще на неделю», – заключил Тарасов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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