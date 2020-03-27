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Пятница, 27 марта 2020, 11:22 мск

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В Москве мужчина украл из магазина сыр, колбасу, тушенку и алкоголь

В центре Москвы мужчина украл из супермаркета сыр, колбасу, тушенку и три бутылки алкоголя, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло на улице Васильевская 7. Было похищено пять единиц сыра «Ламбер», две бутылки коньяка «Лезгинка», две бутылки виски Label 5, 12 палок колбасы «Венская» и 13 банок свиной тушенки.

Общая сумма ущерба составляет 6,9 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.

Напомним, согласно новому указу мэра Москвы, в столице с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты все торговые точки, за исключением аптек, продуктовых магазинов и компаний, торгующих товарами первой необходимости.

Объявленные мэрией ограничения вызывают у москвичей большие вопросы – так, в соцсетях горожане интересуются, как пожилые люди, которым отменили льготные проездные, будут добиться до медицинских учреждений, где проходят лечение, например, от онкологических заболеваний.

В России за последние сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 840 заболевших, из которых 546 человек в Москве.

Москва, Мария Вяткина

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