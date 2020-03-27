«Талантливые люди…»: сокращение прожиточного минимума в Москве удивило депутата гордумы

В условиях кризисной ситуации мэрии Москвы не следовало сокращать прожиточный минимум жителя столицы. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат столичного парламента от КПРФ Павел Тарасов. По его оценке, недостающие средства власти могли бы взять из строительной сферы.

«Валюта растет, цены растут, а прожиточный минимум сокращается. Как они это ухитряются делать – я не знаю, – отметил он. – Я бы посмотрел, как кто-то из правительства сможет прожить на то, что считается прожиточным минимумом».

Парламентарий отметил, что эта величина принимается в расчет при начислении социальных выплат, и напомнил про эксперимент, на который в 2018 году пошел депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Он месяц питался на 3,5 тысячи рублей, и выкладывал в соцсети отчеты о том, что именно покупает в магазинах на мизерную сумму. «Я думаю, что многим из тех, кто принимает такие решения, нужно тоже на себе провести такой эксперимент. Попробовать месяц пожить на ту сумму, которая предлагается в качестве прожиточного минимума, – пояснил Тарасов. – Но прожиточный минимум – не для тех, кто принимает это решение, к сожалению. Талантливые люди».

Депутат также отметил, что в сложившейся сегодня ситуации мэрии стоило бы поискать другие источники средств. «Я бы предложил мэрии резать не социалку, а, например, конфликтные строительные проекты, – сказал он. – Та же Юго-Восточная хорда, по которой идут огромные баталии. Взяли бы оттуда излишек денег, бросили бы на здравоохранение и социалку. Люди бы только спасибо сказали».

Ранее правительство Москвы своим постановлением снизило прожиточный минимум москвича на 486 рублей – с 17 329 рублей на душу населения до 16 843. В расчете на трудоспособное население эта величина уменьшилась сразу на 564 рубля (до 19 233 рублей), для пенсионеров сокращение составило 301 рубль (до 11 952 рублей), для детей – 449 рублей (до 14 440 рублей).

Постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. В документе сказано, что данная величина прожиточного минимума устанавливается за четвертый квартал 2019 года, и будет действовать вплоть до момента установления соответствующей величины за первый квартал 2020 года. При этом для расчетов социальных выплат должна приниматься величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.03.20

В Италии изъяли крупную партию поддельных тестов на коронавирус. / ЕГЭ хотят перенести на август из-за пандемии. / В Москве мужчина украл из магазина сыр, колбасу, тушенку и алкоголь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»