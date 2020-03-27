«Виснет и лагает…» Дистанционное образование в Москве натолкнулось на большие проблемы

В Москве переход на дистанционное обучение в школах натолкнулся на большие проблемы. Родители школьников постоянно жалуются на сбои в системе: у многих не открывается электронный дневник, не работает московская электронная школа, а у кого-то внезапно всплывают домашние задания для других классов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблемах дистанционного образования москвичи последнюю неделю сообщают в соцсетях. «Электронный дневник обвалился: страница не грузится, а когда загрузилась – я увидела уроки 3-х и 8-х классов», – сообщила в «Фейсбуке» Лена С.

«Как я люблю нашу систему образования, ни в электронный дневник дочь попасть не может (от тех.поддержки мы получим в ответ «в ближайшие 8 дней»), ни учебник на портале мы так и не смогли найти. Ни один. По фильтрам, названию, автору, классу», – сообщила там же Мария П.

«Люди добрые, а вот это Вселенское Зло электронный дневник висит у всех или только у нас?», – интересуется Нина П.

«Электронный дневник зажигает. На разных версиях скачивает разные домашние задания (на андроиде одно, на iOS и винде – другое)», – делится проблемой Сергей Ю.

В соцсетях родители московских школьников рассказывают, что учителям приходится дублировать домашние задания в чаты Вотсапе и Вайбере, видеоуроки выкладывать в облачные сервисы, а по сложным темам проводить онлайн-консультации на платформе Zoom.

В Сети появились даже анекдоты и мемы на тему дистанционного электронного образования.

Сами школьники в Твиттере и Инстаграм в крайне жестких выражениях характеризуют работу электронного дневника. «Электронный дневник виснет, лагает. А они хотят, чтоб мы еще и учились так. [Ужас]», «Ничего не знаю, я написала это [дурацкое] сочинение, не моя вина, что электронный дневник не работает», «Опять придется делать домашку ночью, ибо электронный дневник не работает», «Третий день «электронный дневник школьника», «хваленого» собянинского сайта висит», – пишут ученики столичных школ.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы о работе электронных сервисов дистанционного образования в департамент образования и департамент информационных технологий г. Москвы. Один из вопросов – как будет в этом году с учетом сложившейся ситуации проходить аттестация школьников и ЕГЭ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.03.20

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