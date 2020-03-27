Падающая в цене нефть снова обваливает рубль

Сегодня во второй половине дня российская валюта вновь стремительно дешевеет по отношению к доллару и евро на фоне падение мировых цен на нефть. Стоимость «черного золота» марки Brent снижается более чем на 3% и торгуется вблизи отметки $25 за баррель. Американская нефть марки WTI продается на уровне $22 за баррель.

Снижение нефтяных котировок отразилось на биржевом курсе российской валюты. К 16:03 мск на торгах на Московской бирже курс доллара поднялся более чем на рубль – «американец» продается по 78,67 рубля. В то же время курс евро торгуется на отметке 86,40 рубля.

По итогам утренних биржевых торгов Банк России понизил на предстоящие выходные и понедельник курс доллара до 77,7325 рубля, евро – 85,7389.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.03.20

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