В «самоизолирующейся» Москве насильник напал на девушку – вмешались прохожие

В Москве задержан 29-летний мужчина, который попытался изнасиловать девушку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, нападение было совершено ночью 29 марта недалеко от жилых домов на Череповецкой улице. Подозреваемый напал на девушку, но его действия пресекли прохожие. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля 2020 года объявлены нерабочими днями. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с просьбой не выходить из дома и назвал самоизоляцию ключевой мерой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.03.20

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