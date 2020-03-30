«Выход на улицу категорически воспрещен!» В Подмосковье полицейские по ошибке объявили «комендантский час»

В Подмосковье полиция начала проверку в отношении собственных сотрудников, которые «ввели комендантский час» на территории всего региона. Видеоролики, в которых с полицейских автомобилей слышны призывы к гражданам разойтись, появились минувшей ночью в соцсетях.

«Уважаемые граждане! Выход на улицу категорически воспрещен! В Московской области введен комендантский час с 20:00 по 5 утра, выход на улицу категорически воспрещен, просьба расходиться по домам!» – слышен в ролике мужской голос, усиленный громкоговорителем. Время от времени слышны «крякающие» сигналы полицейской машины.

Оказалось, что полицейские выдали жителям Подмосковья фейковую информацию: комендантский час, как и карантин, в регионе никто не вводил. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ГУ МВД по Московской области.

«На территории Московской области комендантский час не вводился, – говорится заявлении полицейского главка. – Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции».

Руководство подмосковного управления МВД назначило проверку в отношении сотрудников полиции, которые «довели до граждан информацию, не соответствующую действительности».

Как сообщал «Новый День», накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин подписал очередной указ о противодействии распространению коронавирусной инфекции. Документ ограничивает права и свободы граждан, которым отныне разрешено выходить из дома только на работу, в ближайшие магазин или аптеку, и для выгула домашних животных. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.03.20

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