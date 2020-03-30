Москва «вымерла»: жители столицы перешли на режим самоизоляции (ФОТО)

Москва постепенно переходит в режим самоизоляции. После заявления мэра Москвы Сергея Собянина о жестком карантине улицы заметно опустели, а полицейских, которые вдруг могли бы потребовать некий спецпропуск, нет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», закрыты парикмахерские, салоны красоты и кафе, намного больше стало людей в масках – некоторые просто заматывают лицо плотным шарфом. От заражения это вряд ли поможет, но видимо, действует успокаивающе.

Сегодня утром в Северном Измайлово по кварталам ездили полицейские машины. Припаркованный во дворах личный транспорт стоит без движения. Среди прохожих нет безмятежно слоняющихся веселых парочек – в основном все сосредоточенно идут по делам, за исключением горожан, выгуливающих собак. Вообще процент собачников среди тех, кто вышел на улицу, очень высок, и это в основном пожилые люди. Правда, за полчаса коротких перебежек между магазинами корреспонденту РИА «Новый День» попались двое молодых людей, неторопливо поедающих мороженое – разумеется, без масок. Зато седой импозантный мужчина за ними шел в маске с клапаном выдоха, плотной шапке и тонких медицинских перчатках. Детей на улицах нет. Детские площадки затянуты красно-белой лентой.

Продуктовые магазины работают, но покупателей в них непривычно мало. Люди стараются обходить друг друга, в очереди к кассе стоит по два-три человека на большом расстоянии друг от друга. В «Билле» и «Пятерочке» продавцы и сотрудники в масках и перчатках. На кассе «Биллы» висит плакат с просьбой не приходить до 10 утра, дав возможность закупиться пожилым гражданам. Рядом сотрудница в маске брызгает антисептиком и протирает бумажными салфетками ручки тележек и корзин.

Маленькая обувная мастерская, которая арендует кусочек территории «Пятерочки», наглухо закрыта: на пластиковом щите приколот листок бумаги с номером телефона и просьбой звонить тем, кто не успел забрать обувь из ремонта. Рядом над россыпью орехов и сухофруктов скучает продавец.

Дефицита в магазинах нет: появилась и гречка, и рис, и макароны, и туалетная бумага. Правда, закупаются москвичи по-прежнему основательно: по пять-шесть пакетов молока, с десяток упаковок фарша, и непременные упаковки туалетной бумаги. Многие покупают алкоголь. Несмотря на дистанцию, чувствуется, что в выходные многие выпивали.

Местная пекарня с парой столиков, всегда пользовавшаяся большой популярностью, перешла в новый режим работы: дверной проем затянут прозрачным пластиковым занавесом с небольшим окошком. Торговля хлебом и пирогами идет через него и только навынос.

В районе метро «Аэропорт» народу на улицах тоже мало, и тоже нет полиции. Продуктовые магазины открыты, в них уже появились надписи для покупателей о необходимой дистанции в два метра. Посетители это требование соблюдают.

Работают «KFC» и «Бургер Кинг», но тоже только навынос. Местный «Макдональдс» закрыт – так же, как отделения Сбербанка и ВТБ, причем на дверях висят объявления с информацией о ближайшем открытом банке. Работают только банкоматы, однако во многих нет наличных. Популярный пивной магазин возле метро закрыт, но работают салоны сотовой связи, хотя власти их не включали в перечень необходимых.

Похожая ситуация в районе Строгино. На улицах заметны только единичные прохожие, а в магазинах практически нет очередей. Некоторые покупают продукты впрок, но прилавки заполнены. Наземный общественный транспорт продолжает работу, но в салонах автобусов и трамваев пассажиров практически нет.

Судя по наблюдениям корреспондентов РИА «Новый День», пока не очень понятно, действительно ли москвичи проявили самосознательность, или повлияло резкое похолодание.

Москва, Татьяна Дорофеева, Сергей Шаромыгин, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 30.03.20

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