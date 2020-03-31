В СовФеде обвинили ФАС в самопиаре на гречке

Сегодня на внеочередном заседании Совета Федерации жесткой критике подверглась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая заявила о картельном сговоре на рынке гречневой крупы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенатор Андрей Кутепов объяснил действия ведомства попыткой усилить собственное влияние и продемонстрировать значимость для лоббирования своего законопроекта в Госдуме, который расширяет полномочия службы.

«По нашим данным, цены на гречку стали резко повышаться еще осенью прошлого года из-за минимального за пять лет урожая этой культуры», – обратил внимание Кутепов, подчеркнув, что «для гречки всегда были характерны ценовые качели», а сейчас к этому добавились возросшие транспортные расходы.

Сенатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации вряд ли стоит делать акцент на санкционную и штрафную политику, поскольку необходимо дать поставщикам больше возможностей для обеспечения населения продуктами первой необходимости, и изыскивать возможности производства внутри страны.

«Когда вся страна объединилась для достижения стабильности в экономике, ФАС ищет картельные сговоры, – возмущенно заявил Кутепов. – При этом у ФАС есть достаточно полномочий мониторить цены не тогда, когда они повысились в магазинах, а заблаговременно». Сенатор подчеркнул, что ведомству следовало бы заняться профилактикой, а не пиариться на нарушениях.

«Как будто присутствие на полках гречнево-туалетно-бумажной продукции занимает ФАС больше, чем все остальное, в том числе и маски, – заявил Кутепов. – Смысл всех этих выявленных сговоров со стороны ФАС сводится к одному: показать свою нужность в борьбе с врагами, пролоббировать свой законопроект, он сейчас рассматривается в Государственной думе, и вызвал множество вопросов у силовиков и предпринимательского сообщества».

Кутепова поддержал сенатор Сергей Лисовский. «Мы 10 лет просим доказать сговор торговых сетей, у них даже договора у всех одинаковые, как под копирку, а тут вдруг нашелся сговор», – констатировал он, подчеркнув, что сговор торговых сетей ФАС видеть не хочет.

Законопроект, разработанный ФАС, Госдума приняла в первом чтении в феврале этого года. Документ расширяет полномочия ФАС при проведении антикартельных расследований.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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